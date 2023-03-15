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15 минут назад

Мария Погребняк ответила на публичные оскорбления Эвелины Бледанс

Слово и Дело

Конфликт между блогерами Марией Погребняк и Эвелиной Бледанс набирает обороты. Супруга футболиста Павла Погребняка ответила на оскорбления известной телеведущей.

Погребняк ответила на публичные оскорбления Бледанс
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бледанс высказалась о внешности Погребняк, которая в свое время сильно увлеклась пластикой. Она высмеяла жену футболиста за большие губы. Свое лицо 53-летняя телеведущая посчитала символом эпохи. Погребняк возмутилась обсуждениями своей внешности.

«Обсуждать внешность девушки публично в 2023 году – это само по себе дико и является буллингом. 80% суицидов подростков и взрослых происходит на почве буллинга и травли!» — заявила блогер в социальных сетях.

Она отметила, что сможет справиться с наплывом хейта, чего не скажешь о молодых девушках, чьи одноклассники решат, что это нормально. По мнению блогера, все, у кого большая аудитория в соцсетях должны об этом задумываться.

«Эвелина, будешь извиняться перед всей страной!» — добавила Погребняк.

Оппонент не оставила без внимания высказывания блогера. Бледанс ответила, что подростки буду принимать себя такими, какие они есть, если не будут чувствовать себя ущербными на фоне «пластиковых красоток».

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