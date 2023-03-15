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2 часа назад

Блэк Чайна удалила силикон из груди и ягодиц и объяснила почему

Super.ru

34-летняя модель Блэк Чайна, экс-возлюбленная Роба Кардашьяна, объявила, что начинает новую жизнь. Да, с понедельника (13 марта). Именно тогда она рассказала, что сделала очередную пластическую операцию.

Блэк Чайна удалила силикон из груди и ягодиц и объяснила почему
Фото: Super.ruSuper.ru

Но на этот раз девушка ничего не увеличивала (кажется, уже нечего и некуда), а уменьшала: грудь и ягодицы. Анджела (настоящее имя блогера) отметила, что никогда не делала бразильскую подтяжку ягодиц, а полностью полагалась на инъекции силикона, о чем сильно сожалеет теперь. Она добавила, что начала увеличивать ягодицы в весьма юном возрасте — в 19 лет.

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Но на этом в стремлении быть ближе к природе экс-стриптизерша не остановилась. Блэк Чайна сказала внезапное и твердое нет накладным ногтям и с гордостью продемонстрировала результат.

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«Я чувствую себя такой свободной без длинных ногтей-стилетов», — написала она под фотографией своих натуральных ногтей. «Привет всем женщинам, которые их носят. Мне они больше не нужны».

Однако и это еще не все. Несколько часов назад Блэк Чайна заверила подписчиков, что следующий ее шаг на новом пути — избавление от филлеров в области лица. Кажется, это тенденция не только заокеанских звезд. Вчера наша Инстасамка тоже грозилась показать свое настоящее лицо: девушка распрощалась со своими «надувными» губами.

Ранее мы рассказывали, как Блэк Чайна судилась с семейством Кардашьян и о прошлом блогера в секс-индустрии.

Звёзды,Блэк Чайна,Роб Кардашьян,
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