Блэк Чайна удалила силикон из груди и ягодиц и объяснила почему

34-летняя модель Блэк Чайна, экс-возлюбленная Роба Кардашьяна, объявила, что начинает новую жизнь. Да, с понедельника (13 марта). Именно тогда она рассказала, что сделала очередную пластическую операцию.

Фото: Super.ru Super.ru

Но на этот раз девушка ничего не увеличивала (кажется, уже нечего и некуда), а уменьшала: грудь и ягодицы. Анджела (настоящее имя блогера) отметила, что никогда не делала бразильскую подтяжку ягодиц, а полностью полагалась на инъекции силикона, о чем сильно сожалеет теперь. Она добавила, что начала увеличивать ягодицы в весьма юном возрасте — в 19 лет.

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Но на этом в стремлении быть ближе к природе экс-стриптизерша не остановилась. Блэк Чайна сказала внезапное и твердое нет накладным ногтям и с гордостью продемонстрировала результат.

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«Я чувствую себя такой свободной без длинных ногтей-стилетов», — написала она под фотографией своих натуральных ногтей. «Привет всем женщинам, которые их носят. Мне они больше не нужны».

Однако и это еще не все. Несколько часов назад Блэк Чайна заверила подписчиков, что следующий ее шаг на новом пути — избавление от филлеров в области лица. Кажется, это тенденция не только заокеанских звезд. Вчера наша Инстасамка тоже грозилась показать свое настоящее лицо: девушка распрощалась со своими «надувными» губами.