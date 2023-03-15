Елизавета Арзамасова рассказала о смерти своего деда

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками печальной новостью о смерти своего деда. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Она пояснила, что ее дедушка скончался на 91-м году жизни. Через два месяца у него должен был быть День Рождения.
"Пусть там на небесах он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят", — написала она.
Подписчики Арзамасовой высказали ей соболезнования и пожелали ей найти силы, чтобы пережить утрату.
Актриса не раз рассказывала о своих бабушке и дедушке, которые жили во Владивостоке. Она отмечала, что хотела бы видеться с ними чаще, но у нее не было физической возможности к ним прилетать.