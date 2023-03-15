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1 час назад

Подписчики Ирины Шейк заметили одну странность на новых снимках модели и бьют тревогу

Super.ru

Весь февраль в мировых столицах проходили знаменитые Недели моды, на которых блистала Ирина. Супермодель служит вдохновением для многих дизайнеров, поэтому почти все громкие показы проходили с ее участием. Кажется, у Шейк наконец появилась возможность немного отдохнуть, а заодно опубликовать в запрещенной соцсети подборку фото с модных мероприятий. По невероятно стильным образам девушки можно смело составлять список главных трендов сезона. Но подписчики красавицы обратили внимание на детали не только ее нарядов, но и внешнего вида.

Подписчики Шейк заметили одну странность на ее снимках и бьют тревогу
Фото: Super.ruSuper.ru
Соцсети

И вот что заметили интернет-пользователи: Ирина выглядит очень уставшей, похудевшей и, что самое главное, совсем не улыбается! Одни говорят о грустном выражении лица модели в шутку, а другие всерьез переживают за ее самочувствие.

Соцсети

«Ты когда-нибудь улыбаешься?», «На лицо психиатрическое отделение — человек никогда не улыбается», «Тебе нужно улыбнуться», «Ира в последние годы такая грустная», «Отдохнуть нужно или завязывать вообще с работой. Изможденный вид», «Устала?» — пишут обеспокоенные подписчики Шейк.

Соцсети

Не знаем, как вам, но нам кажется, что 37-летняя модель выглядит очень даже ничего. Здоровая худоба для ее профессии вполне естественна, а насчет улыбки тоже все ясно: попробуйте-ка сами походить по подиумам целый месяц с лицом неприступной львицы — точно войдет в привычку. Кстати, недавно мы рассказывали про крайне необычный для Ирины выход: девушка появилась в полностью закрытом наряде и с покрытой головой.

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