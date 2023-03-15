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2 часа назад

Зепюр Брутян опубликовала первое «беременное» фото

WomanHit.ru

О беременности 27-летняя актриса объявила месяц назад.

Зепюр Брутян опубликовала первое «беременное» фото
Фото: WomanhitWomanhit

Жена Павла Прилучного опубликовала фотографию, где позирует с округлившимся животом. О беременности 27-летняя актриса объявила месяц назад.

Зепюр Брутян выложила первую фотографию в своей ленте с подписью: «В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Соцсети

Ранее певицу Нюшу заподозрили в беременности. Еще в январе поклонники артистки стали замечать изменения в ее фигуре. Недолго они гадали, что причиной тому стали лишние калории, а почти сразу заподозрили артистку в третьей беременности.

Звёзды,Зепюр Брутян,
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