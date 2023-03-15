Зепюр Брутян опубликовала первое «беременное» фото

О беременности 27-летняя актриса объявила месяц назад.
Жена Павла Прилучного опубликовала фотографию, где позирует с округлившимся животом. О беременности 27-летняя актриса объявила месяц назад.
Зепюр Брутян выложила первую фотографию в своей ленте с подписью: «В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
Ранее певицу Нюшу заподозрили в беременности. Еще в январе поклонники артистки стали замечать изменения в ее фигуре. Недолго они гадали, что причиной тому стали лишние калории, а почти сразу заподозрили артистку в третьей беременности.