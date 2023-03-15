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3 часа назад

Жизель Бюндхен была замечена на прогулке со своим тренером по джиу-джитсу

Газета.Ru

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен продолжает подогревать слухи о своем романе с тренером. Фотографии пары опубликовал таблоид Page Six.

Бюндхен была замечена на прогулке со своим тренером по джиу-джитсу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жизель Бюндхен и ее тренер по джиу-джитсу Жоаким Валенте попали в объективы папарацци во время прогулки с собаками в Коста-Рике. 42-летняя супермодель была одета в коричневый топ-бандо от купальника и короткую юбку, а ее спутник в зеленые шорты и синюю футболку.

Слухи о новом романе супермодели с ее тренером появились в конце прошлого года, когда пара была замечена в ресторане во время ужина. Тогда источник Page Six рассказал, что их отношения «строго профессиональные».

В октябре 2022 года Жизель Бюндхен развелась со своим мужем, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился более 12 лет. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.

Ранее Жизель Бюндхен рассказала, как справляется с трудностями после разрыва с Томом Брэди.

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