Бюндхен была замечена на прогулке со своим тренером по джиу-джитсу

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен продолжает подогревать слухи о своем романе с тренером. Фотографии пары опубликовал таблоид Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Жизель Бюндхен и ее тренер по джиу-джитсу Жоаким Валенте попали в объективы папарацци во время прогулки с собаками в Коста-Рике. 42-летняя супермодель была одета в коричневый топ-бандо от купальника и короткую юбку, а ее спутник в зеленые шорты и синюю футболку.

Слухи о новом романе супермодели с ее тренером появились в конце прошлого года, когда пара была замечена в ресторане во время ужина. Тогда источник Page Six рассказал, что их отношения «строго профессиональные».

В октябре 2022 года Жизель Бюндхен развелась со своим мужем, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился более 12 лет. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.