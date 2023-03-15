Экс-солистка «Демо» рассказала о семейной драме

Блогер, экс-солистка группы «Демо» и многодетная мама Саша Зверева пожаловалась подписчикам на сложный период в своей жизни. У Саши заболел муж, а появление новой няни в доме обернулось настоящей семейной драмой. «К сожалению, наша новая няня не смогла найти общий язык с Севушкой, с детками и, самое главное, с моими родителями. И я не могу расстраивать отношения со своими близкими, все равно они для меня в приоритете», — рассказала Саша в запрещенной сети. Также она призналась, что пребывает в растерянности.

Фото: Super.ru Super.ru

Многодетная мама признает, что оказалась в очень тяжелом положении, буквально между двух, а то и трех огней. Так что у нее не остается ни времени, ни сил полноценно заниматься чем-то еще.