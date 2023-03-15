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41 минуту назад

Саша Зверева рассказала о семейной драме: «Я в очень тяжелом положении, ребенок орет не своим голосом»

Super.ru

Блогер, экс-солистка группы «Демо» и многодетная мама Саша Зверева пожаловалась подписчикам на сложный период в своей жизни. У Саши заболел муж, а появление новой няни в доме обернулось настоящей семейной драмой. «К сожалению, наша новая няня не смогла найти общий язык с Севушкой, с детками и, самое главное, с моими родителями. И я не могу расстраивать отношения со своими близкими, все равно они для меня в приоритете», — рассказала Саша в запрещенной сети. Также она призналась, что пребывает в растерянности.

Экс-солистка «Демо» рассказала о семейной драме
Фото: Super.ruSuper.ru

Многодетная мама признает, что оказалась в очень тяжелом положении, буквально между двух, а то и трех огней. Так что у нее не остается ни времени, ни сил полноценно заниматься чем-то еще.

Ох, Саша, вы даже не представляете, сколько подписчиц вас понимают и, возможно, прямо сейчас находятся в похожем положении. В общем, желаем Саше и всем-всем-всем сил и понимания.

Звёзды,Саша Зверева,
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