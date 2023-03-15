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3 часа назад

Возлюбленная блогера Мэддисона поменяла фамилию и показала обручальное кольцо

Газета.Ru

Возлюбленная популярного российского стримера Ильи «Maddyson» Давыдова Екатерина опубликовала фотографии с обручальным кольцом и официально добавилась в друзья к супругу в соцсети VK, поменяв фамилию.

Возлюбленная Мэддисона показала обручальное кольцо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Теперь можно и фамилию в VK поменять», — отметила она под опубликованным снимком. Блогер никак не прокомментировал действия супруги, однако известно, что они познакомились друг с другом около года назад.

Судя по профилю, Екатерина Карелина сменила фамилию на Давыдова, как у блогера. Ее родным городом указан Екатеринбург, куда сам Мэддисон приезжал летом 2022 года.

На свадьбу блогер намекал еще в июле 2022 года. Тогда Давыдов во время одного из стримов на Twitch сообщил, что женился. В июне подписчики Мэддисона заметили на его руке обручальное кольцо.

35-летний Илья Давыдов в прошлом не был женат, но состоял в отношениях. В конце 2021 года он расстался со стримершей Кристиной Калиновской, а в октябре 2020 года объявил о расставании с Ксенией «Занудой» Севастьяновой, с которой был вместе около 10 лет.

Мэддисон приобрел известность в Рунете благодаря юмористическим обзорам компьютерных игр и фильмов. Сначала он выпускал свои видео на RuTube, но через несколько лет перешел на YouTube. В настоящее время Давыдов в основном проводит стримы на Twitch, а на YouTube публикуются лучшие моменты из трансляций.

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