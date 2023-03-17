Опра Уинфри дала совет принцу Гарри и Меган Маркл

Американская телеведущая Опра Уинфри поделилась своим советом с принцем Гарри и Меган Маркл о том, стоит ли им присутствовать на коронации. Об этом сообщает Daily Mail.

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В эфире утреннего шоу на телеканале CBS 69-летняя Опра Уинфри высказалась о том, стоит ли герцогам Сассекским присутствовать на коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года в Лондоне.

"Я думаю, что они должны делать то, что, по их мнению, лучше для них и их семьи. Вот что я думаю", - заявила телеведущая.

Ведущий шоу поинтересовался у Опры, какое решение она считает правильным для принца Гарри и Меган Маркл, на что журналистка ответила: "Они не спрашивали моего мнения".

Герцоги Сассекские, которые недавно получили приглашение на коронацию Карла III, все еще раздумывают над их возможностью присутствия на мероприятии.

Чарльз будет официально коронован 6 мая. В этот же день сыну Меган и Гарри, принцу Арчи исполнится четыре года.