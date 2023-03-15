Уильямс снялась в мини-платье в рекламе своего бренда одежды

Серена Уильямс представила новый образ из своей коллекции S by Serena. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Теннисистка позировала в черном мини-платье с длинными рукавами и кремовым рисунком и туфлях на высоком каблуке. «Погода для мини-платья», — написала она под фотографией.

Поклонники Серены Уильямс пришли в восторг от ее нового снимка, отметив, что она выглядит «сногсшибательно».

На сайте S by Serena платье стоит $99.

Спортсменка запустила бренд одежды в 2018 году. В интервью WWD она объяснила философию бренда: «Наши цены приемлемы, наши ткани практичны, [покупательница] умная женщина, она умная девушка. Это ткани высокого качества, и вам не нужно платить за это слишком высокую цену».