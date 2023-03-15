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51 минуту назад

Орлова рассказала о страхах во время второй беременности

WomanHit.ru

Артистка подчеркнула, что не любит накручивать себя.

Орлова рассказала о страхах во время второй беременности
Фото: WomanhitWomanhit

Телеведущая и бывшая певица Ольга Орлова в начале февраля стала мамой во второй раз. В личном аккаунте артистка рассказала, как долго она решалась на такой шаг, как беременность в 45 лет.

Знаменитость отметила, что отгоняла от себя все страхи и опасения, потому что хотела выносить здорового ребенка. Также Ольга добавила, что по своей натуре является довольно спокойным человеком.

«Мне было не тяжелее, чем в 25 лет ходить беременной. Все страхи отгоняла, мне было важно выносить и родить здорового ребенка. Я по натуре не тревожный человек (без причин). Я не люблю накручивать себя, и не люблю когда меня накручивают другие» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула ведущая.

Также Орлову часто обвиняли за необдуманный шаг — родить ребенка в таком возрасте. По мнению некоторых пользователей Сети, есть вероятность того, что дочь экс-певицы будет стесняться ее из-за большой разницы в возрасте. Однако Ольга заявила, что будущее малышки уже продумали таким образом, что некоторым из ненавистников «даже и не снилось».

Звёзды,Ольга Орлова,
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