Селфи Гомес без макияжа набрало миллион лайков за несколько минут

Селена Гомес уже стала негласным олицетворением натуральной красоты. В понедельник звезда поделилась двумя потрясающими селфи без макияжа, а в подписи к ним упомянула альбом Майли Сайрус . Певица позировала в чёрной майке на молнии, и хотя на снимках она накрасила ресницы, в остальном Селена была полностью «обнажена».

«Violet chemistry», — подписала она свой пост, сославшись на песню Сайрус из её нового альбома Endless Summer Vacation и отметив свою коллегу. Исполнительница прокомментировала селфи эмодзи с красным сердечком, а сама публикация набрала аж 1 миллион лайков за 8 минут. Другие знаменитые друзья основательницы Rare Beauty тоже были впечатлены её фото. Пэрис Хилтон тоже закидала её смайликами, а Джессика Кэпшоу назвала звезду великолепной.

Селена уж точно не стесняется делиться фотографиями без макияжа в социальных сетях. В феврале Гомес опубликовала аналогичные фотографии с полным отсутствием косметики, на которых её естественные локоны мило развевались. А новые снимки появились после того, как певица решила взять перерыв в социальных сетях на фоне продолжающейся драмы с Хейли Бибер, которая замужем за её бывшим — Джастином Бибером. Модель уже несколько недель сталкивается с критикой в интернете после того, как она поделилась несколькими сообщениями в соцсетях, которые, по мнению верных поклонников Гомес были нацелены подколоть их кумира. Страсти накаляются!