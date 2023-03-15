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2 часа назад

Старейшая в мире модель Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки Vogue в последний раз

Газета.Ru

Модель и актриса Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Старейшая в мире модель снялась для обложки Vogue в последний раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

91-летняя Кармен Делль'Орефиче, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой длинной карьерой, стала героиней апрельского номера чехословацкой версии журнала Vogue. Старейшая в мире манекенщица появилась на обложке выпуска, тема которого — «Вечный гламур». Фотограф Альберт Уотсон сфотографировал ее в образе Schiaparelli и головном уборе Kokin New York.

На сайте издания уточняется, что Делль'Орефиче хочет, чтобы эта съемка стала последней в ее карьере.

Кармен Делль'Орефиче дебютировала на обложке Vogue US в 1947 году, когда ей было 15 лет. В последний раз она выходила на подиум в феврале 2020 года во время показа Sheguang Hu в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 57-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секреты своей молодости и красоты.

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