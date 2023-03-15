Дженнер снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein

«Мы находимся на пути к возвышению. Нам очень помогают невероятно сильные акции бренда. Большая часть возможностей заключается в том, чтобы выкристаллизовать то, за что всегда выступал бренд, но сделать это таким образом, чтобы это соответствовало сегодняшней культуре», — сказал Джонатан Боттомли, глобальный директор по маркетингу Calvin Klein, который пришел в бренд в июне прошлого года.