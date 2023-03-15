Дженнер снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein

Модель Кендалл Дженнер, певица FKA Twigs и актер Аарон Тейлор-Джонсон стали лицами для новой рекламной кампании Calvin Klein. Об этом пишет WWD.
В весенней кампании Calvin Klein, режиссерами и фотографами которой выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, приняли участие звезды мирового масштаба, такие как Дженни из группы Blackpink, Кендалл Дженнер и FKA Twigs, а также Майкл Б. Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон. Для него это была дебютная кампания для бренда.
В последние шесть месяцев бренд сосредоточился на нижнем белье и джинсовой одежде, но в будущем компания планирует восстановить некоторые вещи, которые Calvin Klein продавал в прошлом.
«Мы находимся на пути к возвышению. Нам очень помогают невероятно сильные акции бренда. Большая часть возможностей заключается в том, чтобы выкристаллизовать то, за что всегда выступал бренд, но сделать это таким образом, чтобы это соответствовало сегодняшней культуре», — сказал Джонатан Боттомли, глобальный директор по маркетингу Calvin Klein, который пришел в бренд в июне прошлого года.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кендалл Дженнер засняли с рэпером Бэд Банни после вечеринки Бейонсе и Jay-Z.