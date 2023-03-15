Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Кендалл Дженнер снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein

Газета.Ru

Модель Кендалл Дженнер, певица FKA Twigs и актер Аарон Тейлор-Джонсон стали лицами для новой рекламной кампании Calvin Klein. Об этом пишет WWD.

Дженнер снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В весенней кампании Calvin Klein, режиссерами и фотографами которой выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, приняли участие звезды мирового масштаба, такие как Дженни из группы Blackpink, Кендалл Дженнер и FKA Twigs, а также Майкл Б. Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон. Для него это была дебютная кампания для бренда.

В последние шесть месяцев бренд сосредоточился на нижнем белье и джинсовой одежде, но в будущем компания планирует восстановить некоторые вещи, которые Calvin Klein продавал в прошлом.

«Мы находимся на пути к возвышению. Нам очень помогают невероятно сильные акции бренда. Большая часть возможностей заключается в том, чтобы выкристаллизовать то, за что всегда выступал бренд, но сделать это таким образом, чтобы это соответствовало сегодняшней культуре», — сказал Джонатан Боттомли, глобальный директор по маркетингу Calvin Klein, который пришел в бренд в июне прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кендалл Дженнер засняли с рэпером Бэд Банни после вечеринки Бейонсе и Jay-Z.

Звёзды,Маркус Пигготт,Кендалл Дженнер,Аарон Тейлор-Джонсон,Майкл Джордан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий