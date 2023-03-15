Беременную Рианну заметили с украшением на животе за 135 млн рублей

Барбадосская певица Рианна появилась на публике с украшениями за десятки миллионов рублей и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Журналисты заметили беременную знаменитость у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, где проходила вечеринка поп-исполнительницы Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay-Z. В качестве наряда актриса выбрала блестящие бралетт и юбку люксового бренда Valentino, которые дополнил халат розового цвета. При этом волосы она распустила и предпочла нюдовый макияж.

Кроме того, Рианна надела на живот цепь из дорожки бриллиантов весом 139 каратов из ассортимента ювелирного дома Bayco. Отмечается, что цена аксессуара составляет 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей). Вдобавок на ней были колье и серьги с бриллиантами общей стоимостью 800 тысяч долларов (60 миллионов рублей).