Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
3 часа назад

Беременную Рианну заметили с украшением на животе за 135 миллионов рублей

Lenta.ru

Барбадосская певица Рианна появилась на публике с украшениями за десятки миллионов рублей и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Беременную Рианну заметили с украшением на животе за 135 млн рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты заметили беременную знаменитость у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, где проходила вечеринка поп-исполнительницы Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay-Z. В качестве наряда актриса выбрала блестящие бралетт и юбку люксового бренда Valentino, которые дополнил халат розового цвета. При этом волосы она распустила и предпочла нюдовый макияж.

Кроме того, Рианна надела на живот цепь из дорожки бриллиантов весом 139 каратов из ассортимента ювелирного дома Bayco. Отмечается, что цена аксессуара составляет 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей). Вдобавок на ней были колье и серьги с бриллиантами общей стоимостью 800 тысяч долларов (60 миллионов рублей).

В феврале стало известно, что исполнительница беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя появились после Супербоула, где поклонники заметили округлившийся живот Рианны. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются.

Звёзды,Рианна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий