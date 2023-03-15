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3 часа назад

Модель Victoria's Secret Джой Корриган опубликовала фото в бикини на яхте

Газета.Ru

Бывший «ангел» Victoria's Secret Джой Корриган опубликовала фотографии в бикини. Соответствующими снимками модель поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Модель Victoria's Secret опубликовала фото в бикини на яхте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованных кадрах 28-летняя Джой Корриган позирует на борту яхты в раздельном розовом купальнике с треугольным лифом. Модель распустила волосы, убрав пряди у лица за уши, надела золотые серьги и цепочку с кулоном.

В последний раз Джой Корриган выходила на подиум в сентябре 2022 года во время показа коллекции Boohoo X Kourtney Kardashian в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

У модели есть собственный бренд купальников Naked Species.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась для обложки Vogue.

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