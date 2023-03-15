Модель Victoria's Secret опубликовала фото в бикини на яхте

Бывший «ангел» Victoria's Secret Джой Корриган опубликовала фотографии в бикини. Соответствующими снимками модель поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На опубликованных кадрах 28-летняя Джой Корриган позирует на борту яхты в раздельном розовом купальнике с треугольным лифом. Модель распустила волосы, убрав пряди у лица за уши, надела золотые серьги и цепочку с кулоном.

В последний раз Джой Корриган выходила на подиум в сентябре 2022 года во время показа коллекции Boohoo X Kourtney Kardashian в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

У модели есть собственный бренд купальников Naked Species.