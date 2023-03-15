Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем

Блогерша Лиана Шульгина рассказала в социальных сетях о проблемах со здоровьем после изнурительных диет.

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Шульгина призналась, что перепробовала множество различных диет — гречневую, водную, соковую, подсчет калорий и веганство. Однако такое питание привело ее ко множеству проблем. У девушки появились температура и акне, а также возникли серьезные недуги с желудком. Шульгина страдала от гастрита, панкреатита и истощения.

По словам Шульгиной, она часто «срывалась» на таких диетах и переедала. В итоге, девушка набирала больше кг, чем было раньше.

Позже блогерша решила серьезно заняться своим здоровьем, начала ходить в спортивный зал и обратилась к специалисту.

«Когда я перестала считать калории и стала регулярно ходить в зал, вес пришел в норму сам собой! Но срывы (сладенькое на ночь) никуда не делись. Поэтому я начала работать с нутрициологом. И словила такой инсайт: я боюсь есть. Поэтому я пропускала приемы пищи, из-за этого сбивается режим, я недоедаю, происходит срыв», — поделилась Шульгина.