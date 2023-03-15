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12 минут назад

Знаменитости, которые сделали операцию по уменьшению груди

Мария Иглина

Многие женщины решаются лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. А есть та категория людей, которая идет к тому же специалисту, но за тем, чтобы уменьшить данные природой пышные формы.

3 знаменитости, которые уменьшили грудь
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Рамблер" расскажет о знаменитостях, которые сделали операцию по уменьшению груди.

Дрю Бэрримор

Globallookpress.com

С юных лет знаменитая актриса Дрю Бэрримор обладала пышной грудью, однако этот подарок природы ей совершенно не нравился. Из-за своих форм артистка пользовалась чрезмерной популярностью среди мужчин, и на фоне этого она испытывала серьезные психологические проблемы.

"Закончились силы жить дальше": Гоар — об уменьшении груди

И в 1992 году Бэрримор обратилась к хирургу, чтобы тот уменьшил ее молочные железы в два раза. С тех пор актриса наслаждается своей внешностью.

Дженнифер Коннелли

Globallookpress.com

Долгое время звезда фильма "Реквием по мечте" являлась обладательницей четвертого размера груди. Однако в 2006 году ее пышные формы внезапно пропали. Сама же Дженнифер Коннелли никак не комментирует свои изменения во внешности.

Кристина Риччи

Globallookpress.com

Исполнительница роли Уэнсдей в фильме "Семейка Аддамс" также обратилась к хирургу и уменьшила свой четвертый размер до второго. По словам Кристины Риччи, ее смущало чрезмерное внимание мужчин к этой области ее тела, актрисе хотелось, чтобы ее воспринимали не как сексуальный объект, а как личность.

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