3 знаменитости, которые уменьшили грудь

Многие женщины решаются лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. А есть та категория людей, которая идет к тому же специалисту, но за тем, чтобы уменьшить данные природой пышные формы.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

"Рамблер" расскажет о знаменитостях, которые сделали операцию по уменьшению груди.

Дрю Бэрримор

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С юных лет знаменитая актриса Дрю Бэрримор обладала пышной грудью, однако этот подарок природы ей совершенно не нравился. Из-за своих форм артистка пользовалась чрезмерной популярностью среди мужчин, и на фоне этого она испытывала серьезные психологические проблемы.

И в 1992 году Бэрримор обратилась к хирургу, чтобы тот уменьшил ее молочные железы в два раза. С тех пор актриса наслаждается своей внешностью.

Дженнифер Коннелли

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Долгое время звезда фильма "Реквием по мечте" являлась обладательницей четвертого размера груди. Однако в 2006 году ее пышные формы внезапно пропали. Сама же Дженнифер Коннелли никак не комментирует свои изменения во внешности.

Кристина Риччи

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