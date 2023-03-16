Аветисян рассказала о последствиях пластической операции

Время летит стремительно... Мы и моргнуть не успели, а уже пронеслась неделя с тех пор, как сильно похудевшая бьюти-блогерша снова легла под нож хирурга. Напомним, что операция была отчасти вынужденной: Гоар Аветисян сбросила более 40 килограммов, и ее грудь не подходила новым формам. Визажистка обратилась за помощью к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, даже несмотря на то, что без осложнений не обошлось ни в первый, ни во второй раз.
После последней операции Гоар тяжело перенесла наркоз, но сейчас чувствует себя намного лучше. До полного восстановления осталось немного: весь следующий месяц она будет ходить в специальном компрессионном белье. «Оно очень давит и уже бесит меня», — призналась бьюти-блогерша. Но и это еще не все: когда знаменитость выписали, у нее сильно потрескалась кожа на ногах. «Все из-за стресса», — отметила она. Но благо визажистка с опытом знает, какие крема могут привести кожу в порядок в кратчайшие сроки. Надеемся, ношение неудобного корсета не помешает работе. Ждем видео фантастических преображений и особенно фото новой Гоар!