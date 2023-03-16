Обратная сторона брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Королевский биограф Том Куинн раскрыл в новой книге подробности отношений венценосной пары.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются не показывать нежных чувств к друг другу на публике, но за дверями дворца они превращаются в обычных людей и ведут себя соответствующе. Такое утверждение содержится в новой книге королевского биографа Тома Куинна «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family».

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В ней содержатся эксклюзивные свидетельства работающего во дворце персонала вместе с данными из королевских архивов. Главная цель издания – показать особенности традиционного воспитания в британской королевской семье и его влиянии на её членов.

«Кто-то во дворце рассказал мне о прозвищах, которые они дали друг другу», - сообщил Куинн в беседе с Fox News.

«И это не нежности. У них бывают ужасные ссоры, когда они кидают в друг друга вещи. Кейт может казаться очень спокойной, также и Уильям. Но это не всегда является правдой. Потому что они испытывают большой стресс, будучи постоянно окружёнными (дворцовыми служащими). Это как роман Джейн Остин».

Один из бывших сотрудников дворца, кто знал принцессу Уэльскую, поведал писателю, что Миддлтон называет Уильяма «малышом», тогда как он её «Герцогиней Дулиттл».

По некоторым данным, принц также называет жену «куколкой» и «ДоД», что является аббревиатурой от «Duchess of Doolittle» («Герцогиня Дулиттл». Элиза Дулиттл – героиня пьесы Б. Шоу «Пигмалион»).

Как сообщается, последнее прозвище – это намёк на критику покойной Елизаветы II, которая открыто задавалась вопросом, почему до замужества в 2011-м Кейт не имела полноценной карьеры, а работала нерегулярно – то в родительском бизнесе, то в одном из лондонских магазинов.

Кроме того, стало известно, что Уильям периодически сетует на «бесконечную гриву волос» жены, за что она в шутку называет супруга «лысым».

Один из неназванных источников книги также утверждает, что когда Уильям «не согласен» в чём-то с Кейт, то называет её «дорогая» с «признаками раздражения», которые можно определить по его голосу.

В интервью NBC 2007-го года принц открыто признал, что в детстве домашние называли его Вомбат с лёгкой руки матери, принцессы Дианы.

Однако, как бы нынешние принц и принцесса Уэльские не спорили друг с другом, они также умеют находить «общий язык».

«Кейт очень спокойная», - объяснил Куинн.

«Уильям немного вспыльчив. Мы видели пример этого в книге принца Гарри… Но Кейт очень уравновешена. Она из тех, кто урегулирует любую ситуацию и скажет: «Давайте не будем мешать ходу событий».

В книге Миддлтон описывается как обладающая «буддистским спокойствием».

«Конечно, наедине, Уильям и Кейт, как и все пары, ссорятся, кричат и говорят друг другу не очень приятные слова, но Кейт инстинктивно умеет умиротворять, а Уильям всегда уступает, поскольку в детстве у него было более чем достаточно эмоциональных потрясений, развода и разочарований», - пишет Куинн.

«Он ненавидит конфронтацию».

Автор также напоминает, что пара познакомилась во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете. В 2002-м году их дружба перетекла в роман, о котором публика узнала в 2004-м. В 2007-м они расстались и воссоединились в том же году.

В 2010-м Уильям сделал предложение, и в следующем году состоялась свадьба в Вестминстерском аббатстве.