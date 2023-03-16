53-летняя Лопес снялась в рекламе спортивных напитков

В новой рекламе 53-летняя Дженнифер Лопес просыпается в 4:45 утра, выпивает бутылку Bodyarmour Lyte и отправляется на интенсивную пробежку по пляжу. Перед камерой она позировала в сером спортивном костюме. Волосы ей собрали в высокий хвост.

В 2004 году Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони. Брак был заключен спустя неделю после развода Марка Энтони с Дайанарой Торрес. В 2007 году во время совместного тура Дженнифер Лопес и ее супруг объявили о том, что ждут первенца. 22 февраля 2008 года на свет появились двойняшки – Эмма и Максимилиан. Однако в 2011 году Дженнифер Лопес и Марк Энтони рассказали журналистам о расставании. В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком, с которым встречалась с 2002 по 2003 год. 16 июля 2022 года знаменитости поженились.