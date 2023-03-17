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3 часа назад

Daily Mail: Жизель Бюндхен закрутила роман с миллиардером и другом бывшего мужа Тома Брэди

Газета.Ruиещё 2

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен встречается с миллиардером Джеффри Соффером. Об этом сообщает Daily Mail.

Бюндхен закрутила роман с миллиардером и другом бывшего мужа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Источник издания утверждает, что 42-летняя Жизель Бюндхен уже несколько месяцев встречается с 55-летним Джеффри Соффером. Новый избранник супермодели — миллиардер, гостиничный магнат и друг ее бывшего мужа Тома Брэди. До 2017 года Соффер был женат на супермодели и актрисе Эль Макферсон.

«Жизель проводит время с Джеффри Соффером. Они встречаются уже несколько месяцев и тайно встречаются примерно раз в неделю», — рассказал инсайдер журналистам.

В октябре 2022 года Жизель Бюндхен развелась со своим мужем, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился более 12 лет. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.

Ранее сообщалось, что 42-летняя Жизель Бюндхен опубликовала фото без макияжа и укладки.

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