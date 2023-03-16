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1 час назад

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной

Lenta.ru

Американская модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Плюс-сайз-манекенщица опубликовала фотографию, на которой она позирует в спальне обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками и небольшой сумкой бежевого цвета.

При этом волосы знаменитости заплели в несколько косичек, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Вдобавок она надела множество золотых украшений: серьги и несколько колец.

Lenta.ru

Подписчики оценили внешний вид Грэм, о чем написали в многочисленных комментариях под публикацией. «Обожаю тебя за смелость!», «Самая сексуальная и красивая женщина», «Просто вау», «Огонь», «Ты нереальный человек», «Люблю тебя!» — высказывались поклонники.

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