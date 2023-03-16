Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной

Американская модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Плюс-сайз-манекенщица опубликовала фотографию, на которой она позирует в спальне обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками и небольшой сумкой бежевого цвета.

При этом волосы знаменитости заплели в несколько косичек, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Вдобавок она надела множество золотых украшений: серьги и несколько колец.

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