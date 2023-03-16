Фотосессия звезды «Эйфории» взорвала Сеть

Пока новостей о продолжении нашумевшего сериала нет, но 25-летняя актриса времени не теряет. Сидни Суини параллельно развивает модельную карьеру, и достаточно успешно.

В количестве откровенных фотосессий она легко может потягаться с более опытной коллегой Эмили Ратаковски. Но, в отличие от модели, которая, мягко говоря, с откровениями перебарщивает, Сидни Суини каждый раз, как появляется в купальнике, вызывает ажиотаж.

На днях актриса в своем блоге опубликовала серию снимков в сексуальном белье.

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