Фотосессия звезды «Эйфории» взорвала Сеть

Пока новостей о продолжении нашумевшего сериала нет, но 25-летняя актриса времени не теряет. Сидни Суини параллельно развивает модельную карьеру, и достаточно успешно.
В количестве откровенных фотосессий она легко может потягаться с более опытной коллегой Эмили Ратаковски. Но, в отличие от модели, которая, мягко говоря, с откровениями перебарщивает, Сидни Суини каждый раз, как появляется в купальнике, вызывает ажиотаж.
На днях актриса в своем блоге опубликовала серию снимков в сексуальном белье.
Меньше чем за сутки пост набрал почти 2,5 миллиона лайков, а поле для комментариев наводнили огоньки и сердечки. Отметим, что девушка умело регулирует градус сексуальности: в откровенном комплекте Сидни позирует только в закрытых позах.