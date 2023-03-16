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1 час назад

Критик Соседов опроверг слухи о романе с молодой возлюбленной

Газета.Ru

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал слухи о романе с молодой избранницей.

Критик Соседов опроверг слухи о романе с молодой возлюбленной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накануне в сети начали распространяться кадры, на которых Соседов позирует в обнимку с девушкой. Пользователи приписали критику отношения с ней.

Сам шоумен заявил, что фото с Верой Данилиди было сделано за кулисами шоу "За гранью". Соседов уверяет, что часто позирует на фото с гостями программы, но здесь нет романтического подтекста.

"Я могу обнимать людей, я фотографируюсь в разных позах, в разных видах, всегда с улыбкой на таких фото, обнимаюсь", - говорит он.

Звёзды,Сергей Соседов,
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