Седокова без макияжа показала фигуру в купальнике

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала внешность без макияжа на фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

40-летняя певица поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркале, демонстрируя на камеру подтянутую фигуру в раздельном купальнике черного цвета.

При этом на размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены набок.

Lenta.ru

Ранее Анна Седокова рассказала, что в сеть выложили ее неудачное фото четырехмесячной давности, осудив фигуру. Певица решила прокомментировать ситуацию в Telegram, отметив, что действительно борется с лишним весом.