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1 час назад

Ольга Орлова рассказала об эмоциональном состоянии после родов

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О своем эмоциональном состоянии после родов рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Она призналась в чрезмерной плаксивости.

Орлова рассказала об эмоциональном состоянии после родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость поинтересовалась у поклонников, сколько должно пройти времени после родов, чтобы «гормоны перестроились в норму». Она пожаловалась на повышенную плаксивость. По словам Орловой, ей часто хочется плакать, и этот момент ее тревожит. Кроме того, она сообщила о непроходящем рините, который беспокоил ее и во время беременности.

Звёзды,Ольга Орлова,
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