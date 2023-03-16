Орлова рассказала об эмоциональном состоянии после родов

О своем эмоциональном состоянии после родов рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова . Она призналась в чрезмерной плаксивости.

Знаменитость поинтересовалась у поклонников, сколько должно пройти времени после родов, чтобы «гормоны перестроились в норму». Она пожаловалась на повышенную плаксивость. По словам Орловой, ей часто хочется плакать, и этот момент ее тревожит. Кроме того, она сообщила о непроходящем рините, который беспокоил ее и во время беременности.