Сексолог связала решение Муцениеце оголиться в кабаре-шоу и неудачный брак с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце в феврале заменила телеведущую Екатерину Варнаву в кабаре-театре CRAVE, хотя раньше нередко жаловалась на свои комплексы. Перевоплощение кинозвезды объяснила сексолог Александра Миллер, пишет «Вокруг ТВ».

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Как считает эксперт, основной причиной, которая подтолкнула Муцениеце на такой дерзкий поступок, остается предыдущий неудачный брак с коллегой Павлом Прилучным. Актриса вынуждена показывать обществу, что она счастлива после тяжелого разрыва с экс-супругом, считает Миллер.

Не стоит забывать, что в то время, когда Муцениеце страдала после развода, Прилучный уже нашел новую пассию, а затем и вовсе скрепил себя узами брака. Поэтому актриса изо всех сил пытается показать себя сильной личностью, а выступление в кабаре-театре как раз должно было в этом помочь.