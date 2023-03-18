Сексолог связала решение Муцениеце оголиться в кабаре-шоу и неудачный брак с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце в феврале заменила телеведущую Екатерину Варнаву в кабаре-театре CRAVE, хотя раньше нередко жаловалась на свои комплексы. Перевоплощение кинозвезды объяснила сексолог Александра Миллер, пишет «Вокруг ТВ».
Как считает эксперт, основной причиной, которая подтолкнула Муцениеце на такой дерзкий поступок, остается предыдущий неудачный брак с коллегой Павлом Прилучным. Актриса вынуждена показывать обществу, что она счастлива после тяжелого разрыва с экс-супругом, считает Миллер.
Не стоит забывать, что в то время, когда Муцениеце страдала после развода, Прилучный уже нашел новую пассию, а затем и вовсе скрепил себя узами брака. Поэтому актриса изо всех сил пытается показать себя сильной личностью, а выступление в кабаре-театре как раз должно было в этом помочь.
Несмотря на это, публика без особого восторга оценила шоу с участием Муцениеце. Многие зрители посчитали образ знаменитости слишком вульгарным и не подходящим для нее.