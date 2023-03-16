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1 час назад

Рэпер раскрыл странности Майкла Джексона

Мира Маркина

Американский рэпер и диджей DJ Quik вспомнил свои встречи с Майклом Джексоном и рассказал о странностях в его поведении. Об этом сообщает TMZ.

Впервые DJ Quik и Джексон встретились в звукозаписывающей студии в начале 1990-х. Однажды диджея и других присутствующих оповестили о том, что скоро приедет поп-король. Им также сказали, что Джексон не хочет ни с кем общаться и даже пересекаться взглядами. В связи с этим всех, кто находился в студии во время визита звезды, поставили лицом к стене.

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По словам DJ Quik, когда он встретился с Майклом Джексоном во второй раз, он промолчал и прошел мимо.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что писательница Дарья Донцова рассказала о смерти мужа.

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