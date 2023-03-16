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2 часа назад

Наоми Кэмпбелл раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Газета.Ruиещё 1

Супермодель Наоми Кэмпбелл раскритиковали за чрезмерный фотошоп. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram*.

Наоми Кэмпбелл раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Фото: СоцсетиСоцсети

52-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала в социальных сетях пару фотографий с афтепати 95-й церемонии вручения наград премии Американской киноакадемии "Оскар" — вечеринки Vanity Fair.

На снимках "Черная пантера" позировала в платье из кутюрной коллекции Schiaparelli сезона весна-лето 2023.

Подписчиков Наоми Кэмпбелл возмутили новые кадры с супермоделью, поскольку, на их взгляд, они были чересчур отфотошоплены.

Газета.Ru

"Худший фотошоп, который я когда-либо видела", "Удалите, пожалуйста, эти фото. Вы выглядели потрясающе без фотошопа. Вам не нужно редактировать свои фотографии!", "Сестра, а был ли фотошоп так необходим?", "Вам не нужны фильтры! Будьте настоящей королевой!", — негодовали интернет-пользователи в комментариях.

Несмотря на возраст, Наоми Кэмпбелл продолжает строить карьеру модели. В наступившем 2023 году она приняла участие в показах Schiaparelli, Off-White и Alexander McQueen в Париже, Versace в Западном Голливуде и Boss в Майами.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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