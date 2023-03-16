Пластический хирург прокомментировала изменения внешности Варнавы

Есть мнения, что якобы артистка полностью себя перекроила.
Внешние данные Екатерины Варнавы снова стали поводом для обсуждения. Многим интересно, что же на этот раз изменилось в актрисе. Своим мнением поделилась пластический хирург Надежда Петраш.
«Сильных изменений во внешности не наблюдается, следовательно, значительных хирургических вмешательств не было. Единственное, что можно предполагать — это возможная коррекция формы носа. Он действительно смотрится более аккуратно. При этом актриса регулярно прибегает к косметологическим процедурам — работа с качеством кожи и аппаратный SMAS-лифтинг для подтяжки тканей и сокращения кожного лоскута», — рассказала эксперт журналу «СтарХит».
Поклонники не понимают, что с собой сделала Екатерина Варнава: то ли снова увеличила губы, то ли сузила скулы. Есть мнения, что якобы артистка полностью себя перекроила.
«Из инъекционных методик однозначно можно говорить о контурной пластике губ. Также есть предположение, что актриса корректировала с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты или коллаген-стимуляторов скуловую зоны, выделяла углы нижней челюсти. Большие объемы препарата можно наблюдать в области подбородка, форму которого она также усовершенствовала».