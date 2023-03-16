Пластический хирург прокомментировала изменения внешности Варнавы

«Сильных изменений во внешности не наблюдается, следовательно, значительных хирургических вмешательств не было. Единственное, что можно предполагать — это возможная коррекция формы носа. Он действительно смотрится более аккуратно. При этом актриса регулярно прибегает к косметологическим процедурам — работа с качеством кожи и аппаратный SMAS-лифтинг для подтяжки тканей и сокращения кожного лоскута», — рассказала эксперт журналу «СтарХит».