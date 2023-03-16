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1 час назад

Пластический хирург прокомментировала изменения внешности Варнавы

WomanHit.ru

Есть мнения, что якобы артистка полностью себя перекроила.

Пластический хирург прокомментировала изменения внешности Варнавы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Внешние данные Екатерины Варнавы снова стали поводом для обсуждения. Многим интересно, что же на этот раз изменилось в актрисе. Своим мнением поделилась пластический хирург Надежда Петраш.

«Сильных изменений во внешности не наблюдается, следовательно, значительных хирургических вмешательств не было. Единственное, что можно предполагать — это возможная коррекция формы носа. Он действительно смотрится более аккуратно. При этом актриса регулярно прибегает к косметологическим процедурам — работа с качеством кожи и аппаратный SMAS-лифтинг для подтяжки тканей и сокращения кожного лоскута», — рассказала эксперт журналу «СтарХит».

Поклонники не понимают, что с собой сделала Екатерина Варнава: то ли снова увеличила губы, то ли сузила скулы. Есть мнения, что якобы артистка полностью себя перекроила.

«Из инъекционных методик однозначно можно говорить о контурной пластике губ. Также есть предположение, что актриса корректировала с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты или коллаген-стимуляторов скуловую зоны, выделяла углы нижней челюсти. Большие объемы препарата можно наблюдать в области подбородка, форму которого она также усовершенствовала».

Звёзды,Екатерина Варнава,
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