Собчак похвасталась подарком от мужа: «Как же я люблю зеленые камни!»
Константин Богомолов исполнил желание своей супруги.
Международный женский день был неделю назад, однако журналистка Ксения Собчак только сейчас решила похвастаться подарком, который сделал ей муж, режиссер Константин Богомолов. Подробностями звезда поделилась в личном блоге.
Собчак выложила видео, где она открывает белую коробку, в которой лежит кольцо с двумя огромными драгоценными камнями. Поклонники знаменитости отметили, что такое ювелирное украшение явно стоит несколько миллионов рублей.
«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием „Чей мужик больше букет домой притащит“. Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала. Как же я люблю зеленые камни! И вот здесь лайфхак — шарики в небо это, конечно, хорошо, но лучше, дорогие девушки, публикуйте конкретные вишлисты» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула журналистка.