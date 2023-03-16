Собчак похвасталась подарком от мужа: «Как же я люблю зеленые камни!»

«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием „Чей мужик больше букет домой притащит“. Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала. Как же я люблю зеленые камни! И вот здесь лайфхак — шарики в небо это, конечно, хорошо, но лучше, дорогие девушки, публикуйте конкретные вишлисты» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула журналистка.