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2 часа назад

Дочь Юлии Началовой рассказала, какие качества ей передались от мамы

Super.ru

Дочери покойной Юлии Началовой сейчас 16 лет. Несмотря на юный возраст, Вера Алдонина все чаще появляется на большой сцене как певица (и очень талантливая!) и даже участвует в рейтинговых телешоу. Например, не так давно Вера выступила в программе «Дуэты», где спела с Александром Панайотовым.

Дочь Началовой рассказала, какие качества ей передались от мамы
Фото: Super.ruSuper.ru

Очевидно, что девушка становится более общительной с публикой и уже дает первые самостоятельные интервью. Вера была гостьей одного из выпусков «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой, а также недавно побеседовала с «Учительской газетой». В этом интервью Вера Алдонина поделилась трогательными моментами отношений с мамой. Также она рассказала, какие качества Юлии Началовой ей передались.

Ну а мы в очередной раз подчеркнем, что даже голос у Веры невероятно похож на мамин.

Также юная певица призналась, что мама была ей самой настоящей подругой: у них сохранялось полное взаимопонимание и доверие.

«Мама, безусловно, была для меня самым близким человеком. Я уверенно могу сказать, что мама была именно подругой. Ведь дружеские отношения — прежде всего доверительные, и ей я могла рассказать все что угодно, даже какую-нибудь глупость. Так что говорю, как есть, для меня это был самый комфортный тип семейных отношений», — сказала Вера.

Желаем Вере успехов в творчестве, любви и понимания.

Звёзды,Лера Кудрявцева,
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