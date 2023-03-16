Летучая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени

Популярная российская телеведущая Елена Летучая сообщила о новой схеме обмана от ее лица. Пост, в котором она предупредила пользователей о прикрывающихся ее именем мошенниках, опубликован в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Летучая разместила скриншот сообщения, из которого следует, что злоумышленники начали предлагать пользователям пройти кастинг в якобы ее новый проект. «Добрый день. В ближайшее время состоится кастинг ведущих в новый бьюти-проект мастера Высшей школы "Останкино" Елены Летучей. Хотели бы вас пригласить. Если вам интересно, подавайте заявку на участие в кастинге», — говорится в послании.

«Внимание! Мошенники!» — подписала скриншот Летучая.