5 звезд, у которых были романы с несовершеннолетними

Разница в возрасте не смутила этих звезд.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Репутация звезд должна быть безупречной, но иногда они совершают, мягко говоря, сомнительные поступки. Некоторые смогут оправдать их избитой фразой: «Любви все возрасты покорны!», другие не принимают таких отношений, какими бы аргументами они не объяснялись. Итак, эти знаменитости закрыли глаза на устои и встречались с несовершеннолетними.

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Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина

Об этом романе говорили все, Сергея, тогда еще дебошира и хулигана Шнура, а не респектабельного медиа-менеджера, осуждали, а юную Оксану, которой едва исполнилось 15 лет, не понимали. Пара, смеясь, рассказывала, что артист помогает музе делать уроки и следит за тем, чтобы она не прогуливала школу. Но менее странными от этого отношения с разницей почти в десять лет не стали.

Витас и Светлана Гранковская

Личную жизнь эксцентричный певец скрывал от публики, продюсера и друзей. Казалось, это часть загадочного имиджа Витаса, но причина была куда более прозаичной. Возлюбленной 20-летнего музыканта было всего 15 лет. Со Светланой Витас познакомился еще в родном городе, а, переезжая в Москву, забрал ее с собой, не сообщив родителям юной невесты.

К счастью, отношения оказались крепкими: пара вместе больше 20 лет, воспитывает троих детей, а разница в возрасте теперь кажется совершенно несущественной.

Дмитрий Дибров и Полина Наградова

До встречи с Полиной Дмитрий успел заработать славу мужчины, питающего слабость к молодым барышням. Одной из жен телеведущего было 19 лет, другой возлюбленной — 20. А участнице конкурса красоты, которая покорила Дмитрия с первого взгляда, едва исполнилось 17 лет. Возраст Диброва не смутил, он начал ухаживать за Полиной, вскоре женился на ней, а теперь супруги воспитывают троих сыновей.

Элвис и Присцилла Пресли

Одна из самых знаменитых пар с разницей в возрасте: когда легенда музыки увидел очаровательную Присциллу, ей было всего 14 лет. Элвис потерял голову настолько, что разорвал помолвку и каждую минуту проводил в разговорах по телефону с новой избранницей. Когда Присцилле исполнилось 16, Пресли попросил ее родителей о том, чтобы девушка переехала в Лос-Анджелес.

Родители дали согласие с одним условием: Присцилла не станет заниматься сексом с музыкантом до свадьбы. До сих пор Пресли уверяет, что она и Элвис выполнили обещание. Их первая близость состоялась, когда Присцилле исполнился 21 год.

Никита Пресняков и Алена Краснова