Артистка Татьяна Буланова дала эксклюзивное интервью ресурсу «СтарХит», в котором откровенно поговорила с представителем о своей личной жизни и рассказала, как ее возлюбленный, бизнесмен Валерий Руднев, относится к ее творчеству и чрезмерной занятости в жизни.
Очень скоро состоится их свадьба, но Татьяна с Валерием не испытывают большого волнения, да и на данный момент, совсем не успевают готовиться. Кроме того, женщина счастлива с избранником. Она рада, что его характер полностью сходится с образом жизни певицы.
Валерий не ревнует ее, не высказывает никаких претензий о том, что звезда постоянно находится в кругу коллег и поклонников.
«Валера абсолютно не ревнует. Пока этого не чувствую, не вижу. Думаю, так и есть. Он не ревнует меня ни к моей профессии, ни к популярности. Больше скажу — он гордится моими успехами. Мы вместе три года и за это время крупно не ссорились», — признается она.
Не стала Буланова скрывать и то, что они с супругом обсуждали вопрос материнства. Она пока не готова дать точный ответ, но допускает, появление наследника в новых отношениях возможно.
«Стать мамой? Не знаю… Честно говоря, с Валерой думали об этом. Я поднимала данный вопрос. Но все может быть», — рассуждала артистка в интервью.