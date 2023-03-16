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46 минут назад

Буланова заявила о беременности от бизнесмена Руднева

Popcake.tv

Артистка Татьяна Буланова дала эксклюзивное интервью ресурсу «СтарХит», в котором откровенно поговорила с представителем о своей личной жизни и рассказала, как ее возлюбленный, бизнесмен Валерий Руднев, относится к ее творчеству и чрезмерной занятости в жизни.

Очень скоро состоится их свадьба, но Татьяна с Валерием не испытывают большого волнения, да и на данный момент, совсем не успевают готовиться. Кроме того, женщина счастлива с избранником. Она рада, что его характер полностью сходится с образом жизни певицы.

Валерий не ревнует ее, не высказывает никаких претензий о том, что звезда постоянно находится в кругу коллег и поклонников.

«Валера абсолютно не ревнует. Пока этого не чувствую, не вижу. Думаю, так и есть. Он не ревнует меня ни к моей профессии, ни к популярности. Больше скажу — он гордится моими успехами. Мы вместе три года и за это время крупно не ссорились», — признается она.

Не стала Буланова скрывать и то, что они с супругом обсуждали вопрос материнства. Она пока не готова дать точный ответ, но допускает, появление наследника в новых отношениях возможно.

«Стать мамой? Не знаю… Честно говоря, с Валерой думали об этом. Я поднимала данный вопрос. Но все может быть», — рассуждала артистка в интервью.

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