«Валера абсолютно не ревнует. Пока этого не чувствую, не вижу. Думаю, так и есть. Он не ревнует меня ни к моей профессии, ни к популярности. Больше скажу — он гордится моими успехами. Мы вместе три года и за это время крупно не ссорились», — признается она.