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1 час назад

Гвинет Пэлтроу подверглась критике из-за голодания

Газета.Ru

Актриса Гвинет Пэлтроу подверглась критике после заявлений о прерывистом голодании. Об этом сообщает Mirror. 50-летняя Гвинет Пэлтроу заявила о том, что практикует прерывистое голодание.

Гвинет Пэлтроу подверглась критике из-за голодания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В подкасте "Искусство быть здоровым" актриса призналась, что выпивает чашку кофе вместо завтрака, обедает костным бульоном, а на ужин ест овощи.

Диета Гвинет Пэлтроу вызвала споры в Сети.

В частности, модель plus-size Тест Холлидей обвинила актрису в "пропаганде расстройств пищевого поведения". По ее словам, кофе, костного бульона и овощей недостаточно для рациона на день.

"Люди продолжают давать ей эфирное время, следовать ее советам, потому что все слишком боятся быть толстыми", — возмутилась она.

Холлидей вспомнила, как на одном светском мероприятии Пэлтроу заявила, что любит пиццу с тестом из цветной капусты, и присутствующие посмеялись в ответ.

"Кормить свое тело — это нормально. Углеводы — это не дьявол, жир — это не плохо. Я имею в виду как жир в вашей еде, так и жир на вашем теле. Это не плохо", — заключила она.

Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
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