Гвинет Пэлтроу подверглась критике из-за голодания

Актриса Гвинет Пэлтроу подверглась критике после заявлений о прерывистом голодании. Об этом сообщает Mirror. 50-летняя Гвинет Пэлтроу заявила о том, что практикует прерывистое голодание.
В подкасте "Искусство быть здоровым" актриса призналась, что выпивает чашку кофе вместо завтрака, обедает костным бульоном, а на ужин ест овощи.
Диета Гвинет Пэлтроу вызвала споры в Сети.
В частности, модель plus-size Тест Холлидей обвинила актрису в "пропаганде расстройств пищевого поведения". По ее словам, кофе, костного бульона и овощей недостаточно для рациона на день.
"Люди продолжают давать ей эфирное время, следовать ее советам, потому что все слишком боятся быть толстыми", — возмутилась она.
Холлидей вспомнила, как на одном светском мероприятии Пэлтроу заявила, что любит пиццу с тестом из цветной капусты, и присутствующие посмеялись в ответ.
"Кормить свое тело — это нормально. Углеводы — это не дьявол, жир — это не плохо. Я имею в виду как жир в вашей еде, так и жир на вашем теле. Это не плохо", — заключила она.