Маркл поделилась рецептом лимонного торта с оливковым маслом

Герцогиня Сассекская поделилась с шеф-поваром Хосе Андресом рецептом своего фирменного лимонного торта с оливковым маслом для его новой книги под названием The World Central Kitchen Cookbook: Feeding Humanity, Feeding Hope. Об этом пишет Express.

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Андрес, основатель Всемирной центральной кухни (WCK), собрал в своей книге ряд историй и рецептов от знаменитых коллег-поваров и друзей некоммерческой организации, например, таких, как Мишель Обама, Меган Маркл и принц Гарри. Меган Маркл и другие авторы рецептов пожертвовали вырученные средства на поддержку экстренного реагирования, оказываемого благотворительной организацией WCK в районах, пострадавших от стихийных бедствий.

В сообщении организации Archewell, соучредителями которой являются Меган Маркл и принц Гарри, говорится, что герцогиня «гордится тем, что внесла свой рецепт».

Лимонный пирог с оливковым маслом Меган стал знаменит в марте 2021 года, когда она отправила его группе женщин-рестораторов, которые решили сотрудничать с WCK, чтобы обеспечить питанием свое сообщество в разгар пандемии.

WCK стала одной из первых организаций, заключивших партнерство с некоммерческим подразделением Archewell.