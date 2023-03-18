50-летняя супермодель Ева Герцигова снялась для обложки журнала

Чешская супермодель Ева Герцигова снялась для обложки журнала D la Repubblica. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ева Герцигова, на прошлой неделе отметившая 50-летний юбилей, стала героиней свежего выпуска журнала D la Repubblica. Фотограф Кристиан Эдер снял супермодель для черно-белой обложки издания в берете Borsalino и корсетном боди Dolce&Gabbana. Образ дополнила цепочка с подвеской в виде креста Tiffany&Co.

Несмотря на возраст, Ева Герцигова продолжает строить модельную карьеру. В январе 2023 года она приняла участие в показе кутюрной коллекции Thierry Mugler сезона весна-лето 2023 в рамках Недели моды в Париже. К ней присоединились другие супермодели 90-х — Эмбер Валлетта и Шалом Харлоу.