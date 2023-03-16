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1 час назад

«Спасаю жену и двоих детей»: Влад Топалов пожаловался на быт

New Magazine

Поклонники заподозрили, что певец слишком устал от быта, раз у него появились претензии к жене.

«Спасаю жену и двоих детей»: Влад Топалов пожаловался на быт
Фото: New MagazineNew Magazine

Влад Топалов пожаловался, что старается воспитывать сына в строгости, однако Регина вмешивается и портит воспитательный процесс. Все идет насмарку, из-за этого ребенок капризничает, закатывает истерики и пытается добиться своего.

Влад признается, что у их ребенка Михаила очень сложный характер.

«Мой сын стеснительный, ленивый, с очень странным характером. Очень красивый, очень добрый, на самом деле, но его невозможно заставить делать ничего. Он не хорошист. С ним даже сфотографироваться невозможно», — рассказал музыкант.

Подобным поведением Михаил частенько выводит родителей из себя. Регине и Владу и так приходится разрываться, оба заняты в проектах, плюс еще маленький ребенок. Поэтому весь груз бытовых проблем Влад, как настоящий мужчина, взял на себя.

«Спасаю жену и двоих детей. Каждый день. От недосыпания, от голодания, от детоубийства, от всего подряд. с 6 утра и до 12 ночи», — признался Топалов.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко не так давно стали родителями во второй раз. Второго малыша, которого назвали Мир, телеведущая рожала на глазах мужа и первого ребенка.

Она подробно рассказала о появлении малыша — Регина рожала в воде. Помогала девушке доула. Рядом с ней был не только супруг, но и трехлетний сын Тодоренко — Михаил. По словам звезды, она всегда мечтала, чтобы нового члена семьи они «встретили» все вместе, поэтому заранее подготовила Мишу к тому, что будет происходить, обернув все в форму игры. Многие подписчики ее тогда не поняли и осудили.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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