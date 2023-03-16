Актриса Брук Шилдс рассказала, как подверглась сексуальному насилию со стороны влиятельного голливудского продюсера, когда ей было 20 лет. Выдержками из интервью делится журнал People.

Когда все случилось, Шилдс было 20 лет, она окончила Принстонский университет и не могла найти работу. И тогда будущая актриса договорилась о встрече с влиятельным в Голливуде человеком, имя которого она не называет. После ужина мужчина предложил ей вызвать такси из его гостиничного номера, где практически сразу напал на нее.