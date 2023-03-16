Актриса Брук Шилдс рассказала, как подверглась сексуальному насилию со стороны влиятельного голливудского продюсера, когда ей было 20 лет. Выдержками из интервью делится журнал People.
Своей историей актриса поделилась в двухсерийном документальном фильме "Брук Шилдс: Красотка", премьера которого запланирована на третье апреля на Hulu.
Когда все случилось, Шилдс было 20 лет, она окончила Принстонский университет и не могла найти работу. И тогда будущая актриса договорилась о встрече с влиятельным в Голливуде человеком, имя которого она не называет. После ужина мужчина предложил ей вызвать такси из его гостиничного номера, где практически сразу напал на нее.
Своим рассказом артистка хочет помочь другим женщинам «не бояться и не чувствовать себя одинокими».
"Я подумала, что никто мне не поверит. Тогда люди не верили этим историям. Во время съемок фильма я поняла, что это чудо, что я выжила", — поделилась Шилдс.