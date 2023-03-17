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1 час назад

Лариса Долина почтила память Юлии Началовой в годовщину смерти

Газета.Ruиещё 3

Певица Лариса Долина призналась в Telegram-канале, что до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой.

Долина почтила память Началовой в годовщину смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Долина почтила память Началовой, отметив, что "рана еще свежа". Певица заявила, что скучает по времяпрепровождению с коллегой, ее смеху и "ясным глазам, в которых всегда было так много света".

"Она любила всех, любила жизнь, любила свою профессию и была ей предана… И ее все любили… Наша любимая девочка, покойся с миром, ты навсегда в наших сердцах!" - написала Долина.

16 марта 2019 года Началова скончалась в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали заражение крови и сердечная недостаточность.

Звёзды,Лариса Долина,
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