Долина почтила память Началовой в годовщину смерти

Певица Лариса Долина призналась в Telegram-канале, что до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой.
Долина почтила память Началовой, отметив, что "рана еще свежа". Певица заявила, что скучает по времяпрепровождению с коллегой, ее смеху и "ясным глазам, в которых всегда было так много света".
"Она любила всех, любила жизнь, любила свою профессию и была ей предана… И ее все любили… Наша любимая девочка, покойся с миром, ты навсегда в наших сердцах!" - написала Долина.
16 марта 2019 года Началова скончалась в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали заражение крови и сердечная недостаточность.