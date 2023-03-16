Бывшая жена Кержакова рассказала о госпитализации матери

Блогерша и телеведущая Милана Тюльпанова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать попала в больницу.

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Тюльпанова заявила, что ее мать проходила операцию. Девушка сильно переживала, но на данный момент все хорошо. Ведущая не объяснила, почему родственнице потребовалось хирургическое вмешательство.

Тюльпанова рассказала про операцию матери после беспокойства поклонницы. Девушка увидела звезду в городской больнице. По словам фанатки, блогерша выглядела расстроенной. Именно поэтому она решила поддержать ведущую в социальных сетях.

«Меня такие ваши сообщения энергетически питают и заставляют улыбнуться», — поделилась блогерша.