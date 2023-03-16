Раскрыт секрет идеальных фото звезд на красных дорожках

Профессиональные фотографы Алан Ди Уэст и Макс Чизотти раскрыли секрет идеальных снимков звезд на красных дорожках. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, эксперты рассказали, что многие знаменитости репетируют свои выходы на мероприятия перед зеркалом. При этом на самой дорожке они стараются спокойно реагировать на крики фотографов с целью посмотреть в их сторону. В свою очередь любой фотограф знает, что необходимо двигаться вместе с объектом камеры, чтобы установить с ним зрительный контакт.

Кроме того, по словам Уэста, большинство звезд, которые не любят носить облегающую одежду, при позировании не кладут руки на бедра. Однако, те, кто предпочитает надевать на значимые церемонии платья с разрезом, обязательно вытягивают через него ногу. Вдобавок Уэст выделил знаменитостей, которых часто можно увидеть в нарядах со шлейфом. Он объяснил, что они постоянно откидывают его назад с целью продемонстрировать туфли. В некоторых случаях рядом присутствует дизайнер, который следит за тем, чтобы подол не помялся и не стал причиной конфузов.

В то же время Чизотти заявил, что правильная осанка является ключевым элементом во время позирования. Помимо прочего, собеседник издания обратил внимание читателей на эффектные наряды, например, на такие, какие носит британская актриса Флоренс Пью. Также он уточнил, что стоя перед камерой, нельзя прятать одну руку за спиной и высоко поднимать голову. «Никто не хочет видеть ваш нос», — заключил фотограф.