Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
7 минут назад

Джастин Бибер похвастался вернувшимся после паралича навыком

Lenta.ru

29-летний американский поп-исполнитель Джастин Бибер показал подписчикам в социальных сетях вернувшийся после лечения частичного паралича лица навык. На пост обратило внимание издание People.

Джастин Бибер похвастался вернувшимся после паралича навыком
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Певец похвастал восстановленной подвижностью лица в видеоролике, записанном под композицию Ice T группы Tems. «Дождитесь», — написал он под роликом, в котором продемонстрировал, как двигает глазами из стороны в сторону, а потом широко улыбается.

В июне 2022 года Джастин Бибер впервые рассказал о своем диагнозе. Певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта — он не мог улыбаться одним уголком рта, моргать правым глазом, а также двигать ноздрей.

В августе 2022 года Джастин Бибер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе.

Звёзды,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий