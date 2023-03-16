Джастин Бибер похвастался вернувшимся после паралича навыком

29-летний американский поп-исполнитель Джастин Бибер показал подписчикам в социальных сетях вернувшийся после лечения частичного паралича лица навык. На пост обратило внимание издание People.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Певец похвастал восстановленной подвижностью лица в видеоролике, записанном под композицию Ice T группы Tems. «Дождитесь», — написал он под роликом, в котором продемонстрировал, как двигает глазами из стороны в сторону, а потом широко улыбается.

В июне 2022 года Джастин Бибер впервые рассказал о своем диагнозе. Певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта — он не мог улыбаться одним уголком рта, моргать правым глазом, а также двигать ноздрей.