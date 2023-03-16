Любовь Успенская рассказала о вокальных данных дочери

Любовь Успенская решила выступить в роли продюсера единственной дочери и помочь ей построить карьеру певицы. О вокальных данных Татьяны Плаксиной певица высказывается максимально откровенно.

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Отношения между королевой российского шансона Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной складывались довольно непросто. Еще недавно наследница знаменитости появлялась в различных ток-шоу, в которых откровенно говорила о матери и не стеснялась выносить сор из избы. Но Успенской удалось наладить с Татьяной контакт и теперь в их семье царит мир, гармония и любовь.

Любовь Залмановна даже решила помочь Плаксиной построить карьеру в шоу-бизнесе. Она приглашает ее выступать на своих концертах и помогает с записью первого сольного альбома. Успенская ничуть не сомневается в таланте дочери и твордит о ее великолепных вокальных данных, которым «можно только позавидовать».

«У нее потрясающий тембр — глубокий, низкий. И не похожий ни на кого — можно сказать, что уникальный, узнаваемый голос, который нельзя с чьим-то перепутать», — цитируют гордую мать интернет-издания.