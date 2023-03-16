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1 час назад

Роза Сябитова назвала размер своей пенсии

Мослента

Размер своей пенсии назвала в беседе с Teleprogramma.pro известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она заявила, что не жалуется по этому поводу.

Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Фото: МослентаМослента

«Недавно пенсию мне чуть-чуть повысили, теперь получаю 15 тысяч с небольшим каждый месяц», — рассказала Сябитова.

По словам телеведущей, бабушка научила ее думать о пенсии с момента получения первой заработной платы, но никогда на нее не рассчитывать. Поэтому 61-летняя сваха продолжает работать, а пенсию откладывает.

Сябитова подчеркнула, что рассчитывает исключительно на свои силы, свой бизнес и на помощь получивших достойное образование детей.

«Претензий по поводу размера пенсии у меня нет. Сколько положено ― столько положено. На надбавки также не претендую, я ведь не народная артистка», — сказала она.

Звёзды,Роза Сябитова,
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