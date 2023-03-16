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1 час назад

Зара заинтриговала поклонников романтичным снимком

Eva.ru

Зара в провокационном платье поужинала при свечах на берегу океана. Под восхитительными снимками артистка поделилась рассуждениями о любви, а ее поклонники тут же принялись гадать, с кем провела вечер знаменитость.

Зара заинтриговала поклонников романтичным снимком
Фото: Eva.ruEva.ru

Воспользовавшись школьными каникулами сыновей Зара отправилась с ними в семейный отпуск. Первые несколько дней певица отсыпалась в номере, а потом отправилась осваивать живопись, покорять островных жителей стильными образами и получать роскошный загар. Буквально все публикации знаменитости указывали на семейный отпуск. Но свежие снимки Зары озадачили интернет-пользователей.

Перед фотокамерой певица позировала в черном элегантном платье будуарного стиля, облегающем ее стройную фигуру. Глубокое декольте, тонкие бретели и отсутствие бюстгальтера — привлекали внимание с первых секунд. Длинные темные волосы артистки были собраны в тугой пучок на затылке, а макияж отличался яркостью. Такой образ Зара выбрала для ужина при свечах на берегу океана. Рядом с ее столиком сверкала теплым светом гирлянда, оплетающая английское слово LOVE (любовь).

«Любовь У каждого свое определение этого чувства. Для меня любовь — это прежде всего уважение, верность, доверие друг к другу. Без нее невозможно существовать, жить, дышать…», — написала певица.

Зара также напомнила, что все великие музыкальные и литературные произведения создавались и создаются во имя чувства любви. Именно любовь, по словам знаменитости, вдохновляет и мотивирует двигаться вперед, дает силы быть счастливыми.

А пока Зара придавалась философии на вечную тему, ее поклонники гадали — с кем ужинала звезда и в самом ли деле отпуск она проводит в компании сыновей.

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