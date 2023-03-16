Зара заинтриговала поклонников романтичным снимком

Зара в провокационном платье поужинала при свечах на берегу океана. Под восхитительными снимками артистка поделилась рассуждениями о любви, а ее поклонники тут же принялись гадать, с кем провела вечер знаменитость.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Воспользовавшись школьными каникулами сыновей Зара отправилась с ними в семейный отпуск. Первые несколько дней певица отсыпалась в номере, а потом отправилась осваивать живопись, покорять островных жителей стильными образами и получать роскошный загар. Буквально все публикации знаменитости указывали на семейный отпуск. Но свежие снимки Зары озадачили интернет-пользователей.

Перед фотокамерой певица позировала в черном элегантном платье будуарного стиля, облегающем ее стройную фигуру. Глубокое декольте, тонкие бретели и отсутствие бюстгальтера — привлекали внимание с первых секунд. Длинные темные волосы артистки были собраны в тугой пучок на затылке, а макияж отличался яркостью. Такой образ Зара выбрала для ужина при свечах на берегу океана. Рядом с ее столиком сверкала теплым светом гирлянда, оплетающая английское слово LOVE (любовь).

«Любовь У каждого свое определение этого чувства. Для меня любовь — это прежде всего уважение, верность, доверие друг к другу. Без нее невозможно существовать, жить, дышать…», — написала певица.

Зара также напомнила, что все великие музыкальные и литературные произведения создавались и создаются во имя чувства любви. Именно любовь, по словам знаменитости, вдохновляет и мотивирует двигаться вперед, дает силы быть счастливыми.