Дочь Сергея Бодрова впервые стала мамой

Дочь знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова , который в 2002 году пропал на съемках фильма в Кармадонском ущелье, родила ребенка. Ольга Бодрова и ее супруг Сергей Быстров впервые стали родителями. У пары родилась девочка Любовь. Об этом рассказала телеведущая Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.

После трагедии, которая произошла с Сергеем Бодровым, Светлана больше не вышла замуж. Она рассказывала, что с супругом у них была настоящая любовь, которая случается только один раз в жизни. Их общая дочь Ольга с теплотой вспоминает своего отца и рассказывает о воспоминаниях о нем. Последний раз Бодров видел свою дочь, когда ей было четыре года, а сына Александру один месяц.