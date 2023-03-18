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2 часа назад

Дочь Сергея Бодрова впервые стала мамой

Слово и Делоиещё 4

Дочь знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова, который в 2002 году пропал на съемках фильма в Кармадонском ущелье, родила ребенка. Ольга Бодрова и ее супруг Сергей Быстров впервые стали родителями. У пары родилась девочка Любовь. Об этом рассказала телеведущая Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.

Дочь Сергея Бодрова впервые стала мамой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«У Светланы Бодровой недавно родилась внучка Любочка, так что Сергей Бодров стал дедушкой», — написала она.

Сейчас вдова Бодрова вместе со Стриженовой работают над созданием общественно-политической программы «Самое время».

После трагедии, которая произошла с Сергеем Бодровым, Светлана больше не вышла замуж. Она рассказывала, что с супругом у них была настоящая любовь, которая случается только один раз в жизни. Их общая дочь Ольга с теплотой вспоминает своего отца и рассказывает о воспоминаниях о нем. Последний раз Бодров видел свою дочь, когда ей было четыре года, а сына Александру один месяц.

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