P. Diddy показал редкое фото со своими 7 детьми от разных жен

52-летний рэпер известен не только хитом I'll be Missing you, но и влюбчивостью: за всю жизнь у Шона Джонса Комбса, более известного как P. Diddy, было четыре гражданских жены. И это только те, о которых нам известно.

Фото: Super.ru Super.ru

Как истинный романтик, в каждых отношениях музыкант хотел подарить любимой женщине ребенка. Всего у него их семь: шесть родных и один приемный. Между прочим, суровый рэпер — отец образцовый. Он часто проводит время с наследниками и докладывает об этом поклонникам в соцсетях. Но собрать всех отпрысков вместе — тяжкий труд. На днях многодетному папе это удалось — как не запечатлеть этот трогательный момент?

На снимке на фоне тропической растительности позируют четыре дочери и три сына рэпера. Самую младшую девочку — 5-месячную Лав — на руках заботливо держит 17-летняя Ченс, а рядом расположились 16-летние близняшки Д'Лила Стар и Джесси Джеймс. Все девушки, помимо малышки, подобрали одинаковые луки. А 24-летний Кристиан, 29-летний Джастин и 30-летний Куинси отказались от тотал-блэк образов — они позируют в белых футболках. На заднем плане улыбается во все зубы счастливый отец.

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«Ничего больше не имеет значения. Люблю», — коротко подписана фотография.